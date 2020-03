CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCHISIO POGBA / Qualche giorno fa Paul Pogba è tornato ad indossare la maglia bianconera per Matuidi. Un semplice gesto di vicinanza e solidarietà al compagno di Nazionale positivo al Coronavirus, che ha però immediatamente riacceso i sogno dei tifosi della Juventus. Intervenuto a 'Sky Sport', Claudio Marchisio è tornato a parlare del possibile ritorno del francese a Torino: "Mi piacerebbe che Pogba tornasse alla Juve, visto che ho avuto la fortuna di giocarci insieme e che si parla ancora di lui. Sarebbe bello rivederlo con la maglia della Juventus". Un commento poi su Tonali, altro nome in orbita Juventus in vista del calciomercato estivo: "Sta crescendo in una stagione importante per lui. Il Brescia non sta attraversando un grande momento, ma anche in queste situazioni si vede il talento e la testa di un giocatore.

Sta dimostrando di essere un grande talento".

Juventus, Marchisio: "Ecco perché non ho accettato di giocare per altre squadre in Italia"

L'ex centrocampista bianconero ha anche spiegato le sue scelte dopo l'addio alla Juve: "Perché non ho accettato di giocare per altre squadre in Italia? Non sarei stato sincero e coerente con me stesso. Ho avuto la fortuna di vivere il sogno che avevo sin da bambino. Sono riuscito non solo ad arrivare in prima squadra con la Juventus, ma anche a vincere tanto con la squadra del mio cuore. Ci sono stati interessamenti negli anni, non solo negli ultimi due, di altre squadre italiane: ad esempio ho sempre avuto grande ammirazione per il Milan, ma la decisione di non continuare in Italia è dovuta al fatto che volevo indossare solo la maglia della Juve. Sono orgoglioso di quanto fatto".

