Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Arambarri

CALCIOMERCATO INTER ARAMBARRI / In attesa di poterlo affrontare in campo negli ottavi di finale di Europa League, l'Inter lo osserva da lontano con grande attenzione da molto tempo.

Stiamo parlando di Mauro, centrocampista classe '95 delche già da un paio di anni ha attirato le attenzioni degli scout nerazzurri. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Uruguaiano, esploso al Mondiale Sub20 del 2015 in tandem col cagliaritano Nahitan Nandez, è diventato un perno del Getafe di Bordalás che sogna la Champions League riaccendendo i riflettori dell'Inter che secondo 'La Gazzetta dello Sport' lo stanno tenendo d'occhio in vista della prossima estate di calciomercato. Il problema è la valutazione schizzata oltre quota 20 milioni di euro. Sempre che il Getafe non centri la qualificazione alla Champions...

