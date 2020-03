Calciomercato Juventus, nuova pista in Serie A per Rugani

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / La partita più importante, ora, è il Coronavirus per Daniele Rugani che dopo il test risultato positivo, al pari della compagna, sta ricevendo le cure dei medici per tornare quanto prima alla normalità.

Poi per il difensore della Juventus si apriranno scenari importanti anche per il futuro della sua carriera che potrebbe portarlo anche lontano da Torino dopo cinque stagioni.

Secondo il 'Corriere dello Sport' infatti l'ambiziosa Fiorentina di Rocco Commisso si sarebbe messa sulle tracce del difensore juventino. In attesa di capire cosa succederà con Milenkovic, con il tema rinnovo che sarà affrontato più avanti, e Pezzella nel mirino del Napoli, la dirigenza viola gioca d'anticipo e si mette al lavoro sul centrale bianconero. Nome che, chissà, potrebbe rientrare in un'eventuale operazione più ampia che potrebbe coinvolgere Federico Chiesa, sempre nel mirino della dirigenza della Juventus.

