CORONAVIRUS LUKAKU DONAZIONE / Il mondo del calcio si sta mobilitando per aiutare chi lotta in prima linea per affrontare l'emergenza coronavirus: mentre in Lega di discute di stop agli stipendi, club e giocatori non fanno mancare il loro sostegno economico al servizio sanitario.

Ne è un esempio Romelu Lukaku che ha voluto finanziarie l'ospedale San Raffaele di Milano con una donazione di 100mila euro.

La ha comunicato lo stesso attaccante belga in un video pubblicato sull'account Twitter dell'Inter: "In questo momento delicato dobbiamo restare uniti e restare a casa. L'Italia è un Paese incredibile che ha fatto molte cose buone per me e la mia famiglia, per questo io voglio aiutare questo Paese e fare una donazione. Anche voi se potete aiutate gli ospedali, sarebbe una buona cosa. Stiamo uniti e forza a tutti".