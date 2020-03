Calciomercato Juventus, la fedeltà di Willian | L'annuncio del brasiliano

CALCIOMERCATO JUVENTUS WILLIAN CHELSEA / Il brasiliano Willian ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che difficilmente verrà rinnovato dal Chelsea. Una situazione di totale incertezza quindi per quanto riguarda il futuro dell'esterno verdeoro in Italia seguito anche dalla Juventus come possibile affare low cost, approfittando anche dei trascorsi in 'Blues' con Maurizio Sarri. Eppure Wilian nonostante l'accordo ormai agli sgoccioli col Chelsea si dimostra fedelissimo alla sua squadra come evidenziato nel corso di un'intervista a 'Esporte Interativo': "Se il campionato dovesse terminare in estate, non sarebbe un problema per me giocare con il Chelsea, indipendentemente dal contratto. Il club è stato leale con me e io voglio fare lo stesso. Senza dubbio, sarò pronto a dare il massimo indipendentemente dalla mia situazione contrattuale. Con quello che sta succedendo, ogni trattativa si è fermata. Non ci sono novità.

Non siamo davvero sicuri di nulla, non sappiamo neanche se continueremo il campionato. Hanno annullato l'Europeo e anche la Copa América, non c'è nulla di certo. È un momento difficile per tutti, speriamo che passi presto".Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo Willian: 'scontro' al Chelsea

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Cuadrado: "Situazione non facile. Matuidi e Rugani stanno meglio"

Calciomercato Juventus, Pogba-United addio: fissato il prezzo