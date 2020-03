Calciomercato Inter, Viviano svela i retroscena

CALCIOMERCATO INTER VIVIANO - "A livello mediatico è uscito fuori qualcosa di sbagliato sulla trattativa sfumata con l'Inter". Pensieri e parole di Emiliano Viviano. Lo scorso febbraio il 34enne portiere toscano fu vicino a firmare con il club meneghino, ma poi l'affare non andò in porto.

Intervistato da 'Mediagol', il diretto interessato svela i retroscena: "Ho fatto le visite mediche per capire la mia situazione fisica, ma la dirigenza nerazzurra si è nel frattempo accorta che i tempi di recupero dierano più rapidi rispetto a quelli originariamente prospettati e ha ritenuto opportuno non stravolgere le gerarchie già esistenti. Non c'è stata nessuna divergenza o intoppo inatteso, ovviamente io sarei stato contento se l'operazione fosse andata a buon fine. Poco tempo prima ero vicino ad un altro club importante e ho rifiutato altre offerte, per aspettare il mercato estivo".

