INTER DE VRIJ CORONAVIRUS / Allenarsi a casa con Conte che non abbassa l'attenzione verso i suoi calciatori: anche l'Inter ha dovuto fare di necessità virtù con l'isolamento dopo la positività di Rugani e Matuidi della Juventus. Ne parla rispondendo alle domande dei tifosi in video chat e in un'intervista a 'Sky Sport' il difensore nerazzurro Stephan de Vrij: "Conte cerca sempre di starci vicino - spiega l'olandese - anche se non c'è fisicamente ci segue anche in questo momento sia con i messaggi che attraverso il suo staff.

Ora c'è più attività nella chat di gruppo ma quando torneremo alla normalità tutto tornerà come prima".

Sull'emergenza de Vrij dice: "È una lotta, cerchiamo di vincere. Restando uniti come squadra possiamo vincerla. L'Inter si è dimostrata molto professionale: ci consegnano i pasti, ci hanno portato bici ed elastici per continuare allenarci a casa, si informano sulle nostre condizioni. Non è il momento di parlare di calcio, ora dobbiamo pensare a su questa battaglia. Quando tutto questo sarà finito torneremo a vincere anche sul campo".