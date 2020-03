Calciomercato Juventus, contatti con l'agente | Colpo sudamericano

CALCIOMERCATO JUVENTUS AJAX - La Juventus sta per mettere a segno un colpo in Sudamerica. Stando a quanto riportato dal sito 'todofichajes.com', infatti, i bianconeri sarebbero in pole nella corsa a Jorge Carrascal, 21enne eclettico attaccante colombiano che in patria viene considerato il nuovo Neymar. Dopo le prime esperienze europee da giovanissimo con il Siviglia B e gli ucraini del Karpaty, il fantasista del River Plate è pronto a tornare nel Vecchio Continente a partire dalla prossima estate.

L'lo sta corteggiando ma, come detto, la Juve sarebbe in vantaggio visto che ha già preso contatti con il suo agente. Non si esclude che i campioni d'Italia possano pagare la clausola di rescissione fissata a 20 milioni di euro.

