Calciomercato Napoli, Maksimovic può partire

CALCIOMERCATO NAPOLI MAKSIMOVIC - E' ancora tutto da scrivere il futuro di Nikola Maksimovic.

Complici i problemi fisici di, il 28enne difensore centrale serbo ha trovato più spazio al, ma nonostante ciò non si registrano passi avanti sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Secondo il 'Corriere dello Sport', laavrebbe sondato il terreno con i partenopei: i viola cercano rinforzi per il pacchetto arretrato e hanno già messo nel mirino anchedella Juventus.