EMERGENZA CORONAVIRUS BORRELLI BOLLETTINO 20 MARZO / Il bollettino quotidiano della Protezione Civile diffuso da Angelo Borrelli in conferenza stampa: "In Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, sono 47.021 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (5.986 in più rispetto a ieri, con una crescita del 14,6%).

Di queste, sono decedute 4.032 (+627 , +18,4%) e 5.129 sono guarite (+689, +15,5%) . Attualmente i soggetti positivi sono 37.860, per un totale di 47.021 considerando anche i morti e i guariti.

