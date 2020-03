JUVENTUS CUADRADO CORONAVIRUS / Juan Cuadrado parla a 'ESPN FC' del momento vissuto dai calciatori deJuventuslla , toccati da vicino dall'emergenza coronavirus con Rugani e Matuidi risultati positivi e gli altri componenti della rosa, insieme anche a staff tecnico e dirigenti, in isolamento volontario. Il colombiano spiega: Non stiamo vivendo una situazione semplice ma bisogna rimettersi nelle mani di Dio e seguire le indicazioni delle autorità.

Siamo tranquilli perché i nostri compagni risultati positivi (Rugani e Matuidi, ndr) stanno molto meglio e stiamo seguendo le raccomandazioni del governo". Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui

Il calciatore manda poi un messaggio alla Colombia e ai suoi connazionali: "Non prendete alla leggera questo virus, non si creda che non succeda nulla. Meno se non stiamo in luoghi dove c'è tanta gente, lavarci spesso le mani e restare a un metro di distanza dagli altri".