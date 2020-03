Calciomercato, futuro Neymar | La verità sul rinnovo

CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA / Neymar è stato il grande punto interrogativo della scorsa estate di calciomercato. Dopo mesi da separato in casa con la voglia di tornare a Barcellona, alla fine è rimasto al PSG, tornando peraltro sulla cresta dell'onda col passare dei mesi dopo un inizio traumatico dal punto di vista ambientale.

A tenere banco però è ancora il futuro dell'asso brasiliano che dovrebbe scatenare su di se nuovamente le attenzioni delin virtù anche della totale incertezza che vige sul suo rinnovo contrattuale con i parigini. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nei giorni scorsi si era parlato con insistenza di una presunta proposta in tal senso del Paris, rifiutata dal calciatore. Secondo quanto evidenziato da 'Le10sport', Neymar non ha ricevuto nulla dalla società transalpina e quindi non è stato in grado di rifiutare alcun rinnovo. Nessuna mossa ufficiale quindi del PSG che però nel caso in cui volesse trattenere all'ombra della Torre Eiffel il fenomeno verdeoro, dovrà per forza di cose prolungarne l'accordo per ricacciare indietro eventuali attacchi del Barcellona.

