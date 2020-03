Serie A, spaccatura Lotito-Juventus: le decisioni delle Lega

SERIE A LEGA LOTITO JUVENTUS - Oggi si è tenuta un'altra assemblea informale della Lega di Serie A con i club riuniti in conference call per valutare il da farsi dopo le disposizioni del Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Se c'è stata unità di intenti nel dire che al primo posto deve essere messa la salute di tutti i tesserati e che verranno accettate tutte le restrizioni imposte dalle autorità competenti, per il resto si sono registrate le solite spaccature.

La decisione più importante, come riportato da 'Sport Mediaset', è stata quella di rimandare la ripresa degli allenamenti delle squadre a

Una scelta contraria alla posizione di Claudio Lotito. Non è un mistero che il presidente della Lazio avrebbe voluto ricominciare le sedute di allenamento già lunedì prossimo, mentre le altre società capitanate dalla Juventus vorrebbe rinviare ulteriormente, ascoltando le richieste di Damiano Tommasi, presidente dell'AssoCalciatori. Nell'assemblea si è parlato anche del possibile taglio degli stipendi dei giocatori tra il 20% e il 30% a seconda degli ingaggi. Nei prossimi giorni ci saranno nuove riunioni.

