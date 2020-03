CALCIOMERCATO JUVENTUS ALABA BAYERN MONACO / Nei giorni scorsi David Alaba è stato accostato anche alla Juventus di Maurizio Sarri, in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2021 e non vicino al rinnovo. L'austriaco potrebbe essere infatti tentato da una nuova sfida, come ammesso nel corso di un’intervista a 'GQ': "A Monaco sto molto bene e sono concentrato sul Bayern. Allo stesso tempo, posso anche sostanzialmente immaginare di prendere una strada diversa, che potrebbe concretizzarsi chissà quando in futuro. Al momento non sono preoccupato.

Dopo la carriera? Difficile dirlo, so quanto sia veloce il calcio. Ma posso immaginare di andare via per un anno o due, ad esempio vivere negli Stati Uniti e conoscere la cultura lì. O un ritorno in Austria, a Vienna, nel mio paese d'origine. O anche a Monaco. Vediamo".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo per la difesa | Nuovo affare col Bayern

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Pogba-United addio: fissato il prezzo

Calciomercato Juventus, riflessioni su Pjanic: ritorno di fiamma