Calciomercato Milan, 40 milioni per Fekir

CALCIOMERCATO MILAN FEKIR BETIS / Nabil Fekir torna in orbita Milan. Il francese classe 1993, trasferitosi la scorsa estate al Betis, potrebbe lasciare la Spagna al termine della stagione.

Molto dipenderà dalla qualificazione in, che se non dovesse arrivare porterebbe il club andaluso - come riporta 'AS' - a vendere alcuni dei suoi elementi.

I rossoneri fiutano il colpo e sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da ben 40 milioni di euro, al momento però ritenuta bassa dal Betis, che meno di un anno fa lo acquistò per 20 milioni di euro più 10 di bonus. In caso di cessione gli andalusi, però, dovranno dare il 20% della plusvalenza all'OL.

In stagione, Fekir ha messo a segno 7 reti e sei assist in 22 partite.

