CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Le parti, almeno su questo, sono d'accordo: Manchester United e Paul Pogba sanno che il loro matrimonio è ormai giunto al capolinea e in estate si celebrerà il divorzio. Una decisione consensuale per la quale c'è anche un prezzo: davanti ad un'offerta da 110 milioni di euro i 'Red Devils' sono pronti a far partire il campione del Mondo francese.

Una valutazione che fa i conti con il fatto che il calciatore è stato praticamente fermo tutto l'anno, disputando appena sei partite, e con il contratto in scadenza nel 2021, con la possibilità per il club inglese di prolungarlo per un'altra stagione. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Juventus e Real Madrid sono le società maggiormente interessate a Pogba: da tempo i bianconeri valutano il ritorno del centrocampista venduto nel 2016 per quasi cento milioni di euro. Di recente il procuratore del calciatore, Mino Raiola, ha parlato di un grande colpo da realizzare con il club spagnolo: "I rapporti con il Real Madrid sono ottimi. Voglio portare un calciatore al Real a titolo definitivo e ci proverò in questa estate. Sarebbe un orgoglio per me e i miei calciatori perché il Real è un grande club".

