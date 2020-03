Atletico Madrid, Morata: "Lascio i social a tempo indefinito"

p>MORATA INSTAGRAM ATLETICO - Dopo il post di ieri dedicato al padre per la festa del papà, l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid Alvaro, che in passato ha militato nella, oggi ha pubblicato una storia suin cui annuncia, senza dare spiegazioni, che si separerà dai social network per un po' di tempo. "Per un periodo indefinito lascio i social. Spero che tutto questo passi presto e che stiate bene. Un abbraccio".