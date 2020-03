EURO 2020 UEFA EUROPEI / Nei giorni scorsi gli Europei inizialmente in programma per la prossima estate sono stati ufficialmente rinviati al 2021 proprio in virtù dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il pianeta. Sebbene la competizione continentale slitti di una stagione in avanti, il nome e il logo verranno mantenuti.

A confermarlo una breve nota ufficiale da parte della stessache ha precisato: "Sebbene sia stato provvisoriamente fissato dall'11 giugno all'11 luglio 2021, Euro 2020 resterà con il nome di".

Il rinvio al 2021 dell'Europeo potrebbe favorire la conclusione dei campionati al momento sospesi, qualora l'emergenza dovesse rientrare nei prossimi mesi.