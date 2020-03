Calciomercato Napoli, futuro Fabian: la decisione del Barcellona

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ BARCELLONA / I grandi club continuano a tenere d'occhio Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli piace soprattutto alle big del suo paese.

Le scorse settimane vi abbiamo parlato dell'interesse del Real Madrid, sbarcato in Italia per seguire Fabian da vicino . Il calciatore - come riporta 'MundoDeportivo' - è ancora nel mirino del, che non lo considera però una prima scelta: i blaugrana potrebbero decidere di affondare il colpo se dovessero dire addio. E' comunque troppo alta la valutazione di 100 milioni di euro fatta dal presidente de Laurentiis.

