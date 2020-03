CORONAVIRUS CALCIO RIPRESA / Non ci sarà la ripresa dei campionati di calcio: è la sentenza di Jonas Schmidt-Chanasit, virologo tedesco dell'Istituto Berhard-Nocht di Amburgo, secondo cui le partite non potranno riprendere nemmeno a porte chiuse. Le ultimissime di calciomercato e non solo: clicca qui!

Intervistato da 'Nrd', emittente tv tedesca, Schmidt-Chanasit spiega il suo punto di vista: "Non è realistico pensare che questa stagione calcistica finirà. Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare, neppure a porte chiuse perché le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite".

Così il pensiero dello studioso tedesco è che "il calcio ripartirà solo alla fine di tutto" soprattutto tenuto conto che "ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione" del

In Germania il campionato è fermo almeno fino ad aprile, mentre in Premier League lo stop è stato prorogato fino al 30 aprile e in Italia si parla di far ripartire la Serie A ai primi di maggio. Il tutto però ovviamente influenzato dalla diffusione del virus e dalla capacità delle misure messe in atto di frenare il suo sviluppo.