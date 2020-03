Calciomercato, torna Allegri e riabbraccia Thiago Silva

CALCIOMERCATO PSG ALLEGRI THIAGO SILVA / Futuro ancora tutto da scrivere per Massimiliano Allegri. Dopo un anno passato da spettatore, il tecnico toscano è pronto a rimettersi in gioco con una nuova avventura. L'ex Juventus in questi mesi ha ricevuto diverse proposte, molte delle quali sono tramontate definitivamente, altre invece sono ancora in piedi.

Il Napoli, ad esempio, prima di puntare su Gennaro Gattuso aveva sondato il terreno anche con Allegri. Oggi deLaurentiis è intenzionato a proseguire con il tecnico calabrese, per il quale è pronto il rinnovo del contratto.

Ci ha pensato anche ilma lo stipendio percepito sembra davvero troppo alto per i rossoneri e la situazione societaria attuale di certo non aiuta.

Il tecnico livornese sembra aspettare la Premier League ma il club che più di tutti sta spingendo per averlo è il Psg. Come raccontano in Francia, Leonardo è in contatto con l'italiano per provare a convincerlo. L'idea Allegri per i francesi - come riporta 'FootMercato' - si sta facendo sempre più concreta. Tuchel ha il futuro segnato e nemmeno una Champions League eccellente potrebbe salvarlo. Trovare un accordo ecomico, poi, non dovrebbe certo essere complicato.

Cambia il futuro di Thiago Silva?

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri potrebbe inoltre cambiare anche il futuro di Thiago Silva. Il brasiliano, che ha sempre manifestato la volontà di restare sotto la Torre Eiffel, ha un contratto in scadenza a giugno, contratto che Leonardo non vorrebbe rinnovare ma con il livornese tutto potrebbe cambiare. Thiago Silva e Massimiliano Allegri avrebbero, infatti, avuto dei contatti.

