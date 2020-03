JUVENTUS CHIELLINI CORONAVIRUS / Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a 'Jtv' rispondendo alle domande dei tifosi. Ovviamente grande attenzione all'emergenza coronavirus con due giocatori bianconeri risultati positivi (Rugani e Matuidi): "Prima di tutto vi dico che sto bene e questa è la notizia più importante. Ieri ho fatto il tampone e attendo i risultati: non ho sintomi e spero sia positivo". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Chiellini racconta il suo isolamento: "Sono rimasto qui perché la mia famiglia è giù a Livorno da quasi due mesi.

La giornata la trascorro come tanti: esercizi fisici e cerco di passare il tempo. Leggo, guardo qualche serie in tv, ho rispolverato anche la playstation come quando ero più giovane. Poi ci sono le videochiamate con famiglia e amici".

I calciatori della Juventus sono in isolamento dal giorno della positività di Rugani anche se alcuni hanno lasciato l'Italia: Higuain, Pjanic e Khedira dopo che il tampone è risultato negativo hanno deciso di ritornare dalle rispettive famiglie.