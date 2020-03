CORONAVIRUS MANCINI CALCIO / Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato a 'Radio1' dell'emergenza coronavirus e del momento affrontato anche dal calcio: "Fa sicuramente effetto vedere quello che sta accadendo, è terribile. Dispiace non giocare ma se si risolve questa situazione si può continuare a giocare anche a giugno".

Mancini risponde anche alle domande sul dibattito sulla ripresa degli allenamenti e sul taglio degli stipendi dei calciatori: "Non so tutte le situazioni, è difficile. I giocatori avranno bisogno di allenamento prima di ricominciare a giocare. Ci sono squadre che sono state ferme molto tempo, altre da 10-15 giorni. E' una situazione anomala che nessuno ha mai vissuto. Poi se si recuperano le partite saranno veramente ravvicinate. Per il taglio degli stipendi bisogna vedere: il calcio si è fermato come tutti gli sport. A meno che non si possa ricominciare nei prossimi 6 mesi, il discorso è diverso. Altrimenti i giocatori anziché smettere a maggio, lo faranno a luglio e recupereranno dopo. La speranza è che questo virus scompaia presto, poi ci vorrà del tempo".