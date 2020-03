CALCIOMERCATO MILAN / Nuovo ribaltone al Milan nella prossima stagione. E' durata poco l'avventura di Boban in seno alla dirigenza del Milan, con il CFO licenziato nelle scorse settimane dopo le frecciate con l'Ad Gazidis. Anche un'altra bandiera come Paolo Maldini sembra destinato all'addio a fine stagione, con il destino in panchina di Pioli che è appeso ad un filo. Elliott ha dato pieno poteri all'ex manager dell'Arsenal, che spinge per l'arrivo di Rangnick al posto del tecnico nativo di Parma. Tanti interrogativi sul futuro dei big: da Donnarumma ad Ibrahimovic, la conferma è lontana. In entrata obiettivi Zaracho, De Paul e Milik per il nuovo corso del Milan.

Calciomercato Milan, da Donnarumma ad Ibra: scatta l'allarme

Un progetto che farà leva sui giovani, con potenziale e di prospettiva, senza varcare la soglia media dei 2 milioni di euro per il tetto ingaggi. Le linee guida dettate da Elliot sono chiare e portano inevitabilmente a fare delle riflessioni sui senatori della rosa rossonera. Complesso in questo scenario il rinnovo di Donnarumma, in scadenza nel 2021 e che già percepisce uno stipendio di 6 milioni netti a stagione. L'agente Raiola punta ad alzare ulteriormente l'ingaggio del proprio assistito, che senza la firma sul nuovo accordo lascerà Milanello in estate. Il Milan non vuole rischiare di perderlo a parametro zero l'anno successivo e potrebbe abbassare il prezzo del giovane portiere rispetto ai 50 milioni della reale valutazione. I top club d'Europa sono in agguato: Real Madrid, PSG, oltre alla Juventus.

I tifosi del 'Diavolo tremano anche per la situazione di Theo Hernandez, che potrebbe essere tentato da offerte importanti a luglio.

Calciomercato Milan, non solo Milik: gli obiettivi in entrata

La valutazione dell'ex Real è almeno raddoppiata rispetto ai 20 milioni spesi la scorsa estate dal Milan, con la Juve e qualche altra big in Europa che possono allettarlo offrendogli un ingaggio ben superiore rispetto al salario che il terzino sinistro percepisce attualmente (1,5 mln all'anno). In bilico in questo contesto c'è inevitabilmente anche Zlatan, come Donnarumma assistito da Raiola e che chiederebbe 3-4 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto con il 'Diavolo' in scadenza il 30 giugno. Il fuoriclasse svedese è tornato solo a gennaio a Milano, ma rischia subito l'addio viste le nuove direttive societarie imposte dalla proprietà. Sono basse al momento le possibilità di permanenza di Ibrahimovic, con gli incontri fissati nelle prossime settimane tra le parti che sceglieranno i dubbi in un senso o nell'altro sull'attaccante.

Il Milan ha iniziato a guardarsi perciò attorno per trovare un sostituto all'altezza in caso di partenza di Ibra. Resta in orbita rossonera Jovic, in uscita dal Real Madrid, anche se c'è la foto concorrenza del Napoli per il serbo. I partenopei potrebbero privarsi di Milik per far posto all'ex Eintracht, con il polacco che diventerebbe così un obiettivo sensibile proprio della dirigenza rossonera. Nell'affare con il Napoli potrebbe finire Calhanoglu, pupillo dell'ex Gattuso. Per il post Donnarumma fari puntati su un altro napoletano, Meret, oltre a Musso dell'Udinese. Per l'estremo difensore argentino possibile derby di mercato con l'Inter, che potrebbe allagarsi a De Paul: per il duttile fantasista l'Udinese chiederebbe 40 milioni di euro. Zaracho del Racing Avellaneda resta nei radar, mentre per Bernardeschi (già accostato ai meneghini a gennaio in un ipotetico scambio con Paqueta) e la tentazione David Silva ci sarebbe da superare lo scoglio ingaggio. Tante valutazioni andranno fatte sui prossimi protagonisti della rosa milanista, con la scelta del nuovo tecnico che diventa fondamentale in questo senso. Rangnick resta in pole, ma occhio a possibili sorprese.

Milan, scatta l'allarme per Theo Hernandez | C'è il prezzo, Juve in agguato