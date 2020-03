CALCIOMERCATO MILAN DAVID SILVA / Non solo giovani, stando al 'Corriere dello Sport' il Milan lavora anche a un grande colpo di esperienza. Nello specifico i rossoneri starebbero provando a mettere le mani su David Silva, centrocampista offensivo in scadenza di contratto col Manchester City.

Non sarà però semplice, per, convincere il 34enne spagnolo a trasferirsi in Italia, considerato che come chiusura carriera avrebbe in mente destinazioni con meno pressioni e in grado di garantirgli uno stipendio molto elevato quali Giappone, Qatar e Stati Uniti.

