CALCIOMERCATO NAPOLI JOVIC CUCURELLA MORON / Nelle ultime finestre di mercato la dirigenza del Napoli ha dimostrato di avere un particolare debole per la Spagna: da Callejon a Fabian Ruiz, passando per Lobotka strappato alla Liga proprio nell'ultima sessione invernale di calciomercato.

In vista della prossima estate, il dsè pronto nuovamente a fare spesa in Spagna con diversi obiettivi nel mirino della dirigenza azzurra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, da Cucurella a Jovic: Giuntoli fa spesa in Spagna

Come raccontato da Calciomercato.it circola da diversi giorni il nome di Loren Moron, punta classe '93 del Betis Siviglia. Lo spagnolo sta vivendo una stagione importante, con 11 reti e 3 assist in 29 gare disputate ed è uno dei nomi tenuto in grande considerazione dal Napoli. Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più forma l'idea che porta a Luka Jovic, attaccante serbo che non è riuscito ad esplodere al Real Madrid: se Zinedine Zidane sarà l'allenatore dei 'Blancos' nella prossima stagione, il giocatore in estate farà le valigie e lascerà la capitale spagnola con il Napoli che rimane una destinazione gradita. Ultimo nome sul taccuino è quello di Marc Cucurella, centrocampista classe 1998 che il Getafe riscatterà dal Barcellona.

