Emergenza coronavirus | Club di A all'attacco: richiesta clamorosa al Governo!

EMERGENZA CORONAVIRUS CLUB SERIE A GIOCATORI / Emergenza condivisa e quindi taglio degli stipendi: i club di Serie A passano all'attacco.

Oltre alla modifica dellache regola i diritti tv e della 91/1981 sui rapporti fra società e sportivi professionisti, nell'assemblea di oggi le società chiederanno al Ministro dello Sport Vincenzoun intervento legislativo per poter 'condividere' coi calciatori i danni procurati dall' emergenza coronavirus

In sostanza i club italiani vogliono un sostegno forte, ufficiale, per poter ridurre forzosamente gli stipendi dei giocatori, che non si allenano e non giocano, con alcuni di essi - ieri sono saliti alla ribalta i 'casi' degli juventini di Higuain, Pjanic e Khedira - andati pure via dall'Italia. In Germania, nello specifico al Borussia Moenchengldbach, ciò è già avvenuto anche se sono stati gli stessi calciatori a 'proporre' una riduzione dei rispettivi emolumenti. In Svizzera, invece, il rifiuto è costato il licenziamento a ben nove del Sion.

