p>CORONAVIRUS FONTANA LOMBARDIA / Potrebbero esserci presto misure ancora più restrittive in Lombardia, con l'esercio sulle strade per far rispettare le direttive come già succede in Campania e Sicilia. Il Governatore lombardo, Attilio, conferma la richiesta presentata al Governo e al Presidente della Repubblicasulla presenza dell'esercito nelle città:"Credo che in Lombardia sia necessario. La presenza di militari ha un grande effetto dissuasivo - le parole di Fontana a 'Mattino 5' - Uno magari, prima di scendere in strada, se vede passare una pattuglia dell'esercito ha qualche ripensamento".

LEGGI ANCHE >>> Serie A, emergenza Coronavirus: la proposta di Galliani