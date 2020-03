CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Strada in salita per l'Inter nella corsa ad Oliver Giroud. Il centravanti francese al Chelsea ha riconquistato la fiducia di Lampard rispetto alla prima parte di stagione ed è stato utilizzato con continuità dal tecnico inglese negli ultimi mesi.

L'Inter lo aveva messo nel mirino a gennaio, quando sembrava vicino un possibile sbarco alla corte di

Calciomercato Inter, Giroud non tramonta: la situazione

L'allenatore nerazzurro stima l'attaccante campione del mondo e non mollerebbe la presa per la finestra di gennaio come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Giroud, che piace anche alla Lazio, sarebbe la pedina ideale per la casella di vice Lukaku, con Marotta che spera in un mancata rinnovo del giocatore con il Chelsea. Lo scenario degli ultimi tempi, con Giroud nuovamente prezioso nella alchimie di Lampard, avrebbe aperto però ad un possibile prolungamento dell'ex Arsenal con il sodalizio londinese.