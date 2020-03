CORONAVIRUS SERIE A TOMMASI / Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, è intervenuto ai microfoni del 'Corriere dello Sport' per parlare della questione stipendi dei calciatori: "I primi interessanti alla sostenibilità del sistema calcio sono gli stessi calciatori e tutte le persone che ci lavorano. Siamo consapevoli che questo sia un tema da affrontare, ma non adesso. Prima vanno quantificati i danni e questo procedimento è possibile solo quando sapremo se la stagione finirà o no. Il problema degli stipendi va posto a tempo debito".Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La scelta è del giocatore: "Proprio così. Possiamo dare una linea, ma sulle rinunce decidono i singoli.

Noi troviamo un'intesa sull'accordo collettivo e sul minimo federale di 30.000 euro lordi all'anno che è molto usato in Lega Pro".

Taglio del 20/30 %: "Non capisco che tipo di accordo ci propongono anche perché, ripeto, non siamo in grado di obbligare gli associati ad accettarlo. Siamo d'accordo con la Lega di anticipare le ferie estive e di considerare questi giorni come vacanze per ridurre le ferie a luglio. Su questo nessun problema. Sul resto vedremo..."

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

DIRETTA Emergenza Coronavirus, Serie A divisa | Esercito in strada

Serie A, emergenza Coronavirus: la proposta di Galliani