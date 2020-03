CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC JORGINHO / C'è incertezza sul futuro alla Juventus di Miralem Pjanic, che ieri ha interrotto l'isolamento volontario con il permesso della società per raggiungere la famiglia in Lussemburgo. Il bosniaco sta vivendo una stagione sotto le attese con Sarri in panchina e rischia di perdere il posto da titolare nello scacchiere del tecnico di Figline davanti la difesa.

Tante speculazioni in questi giorni su un possibile addio a fine stagione dell'ex Roma, con la 'Vecchia Signora' che potrebbe metterlo sul mercato per finanziare altri obiettivi.

Calciomercato Juventus, Pjanic via: scambio con Jorginho

Pogba e Tonali restano gli obiettivi principali in mediana, ma Pjanic potrebbe essere la carta giusta per arrivare a Jorginho come scrive il 'Corriere dello Sport'. Il Chelsea sarebbe fortemente interessato al numero 5, con la Juve che per cederlo potrebbe chidere ai 'Blues' l'inserimento nella trattativa dell'ex Napoli, pupillo di Sarri. Il club campione d'Italia valurerebbe Pjanic intorno agli 80 milioni di euro, mentre Jorginho avrebbe un prezzo di poco inferiore ai 60 milioni. Il bosniaco, oltre al Chelsea, farebbe gola da tempo anche al PSG.