CORONAVIRUS JUVENTUS HIGUAIN CROSETTI / La partenza di Gonzalo Higuain da Torino per raggiungere con un volo privato l'Argentina non è passata inosservata e ha creato diverse polemiche dopo la notizia della positività al coronavirus di Danielee Blaise, compagni di squadra alla.

Maurizio Crosetti, giornalista de 'La Repubblica', ha espresso il suo parere tramite 'Twitter' condannando il gesto del 'Pipita' e denunciando l'attuale situazione in cui si ritrova Torino: " Mancano i reagenti per i tamponi. Che comunque agli asintomatici non si fanno. A meno che non siano calciatori. E non si vola quasi più. A meno di avere un aereo privato".

