CALCIOMERCATO MILAN INTER MUSSO DONNARUMMA / Rinnovo complicato per Donnarumma con il Milan. Senza la firma sul nuovo contratto è scontata la partenza in estate del giovane portiere, appetito dalla Juventus oltre che dalle big estere Real Madrid e PSG.

Una situazione complessa soprattutto dopo l'ennesimo ribaltone in dirigenza, coned Elliott che difficilmente riusciranno ad accontentare le richieste dell'agente del nazionale azzurro Raiola, che punta ad un ingaggio superiore rispetto ai 6 milioni all'anno che il suo assistito percepisce attualmente.

Calciomercato Milan, derby con l'Inter per Musso

Il Milan inizia così a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto, con il 'Diavolo' che guarderebbe soprattutto a due soluzioni come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. Nei radar della dirigenza di Via Aldo Rossi ci sarebbero Meret e Musso: l'italiano sta trovando poco spazio con Gattuso al Napoli, mentre l'argentino si è messo in mostra nell'attuale campionato tra i pali dell'Udinese. Per quest'ultimo potrebbe inscenarsi un derby di mercato con l'Inter, da tempo sulle tracce dell'ex Racing come vice Handanovic.