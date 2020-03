CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI MILIK / Intrigo Milan e Napoli. Il club rossonero è a caccia di un centravanti di livello in attacco, con Ibrahimovic sempre più lontano dalla conferma dopo il licenziamento di Boban e la rivoluzione in seno alla dirigenza.

E nei pensieri del 'Diavolo' per rimpiazzare lo svedese ci sarebbecome scrive stamane 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan, c'è Milik per l'attacco: Calhanoglu da Gattuso

Il polacco è in uscita dal sodalizio di De Laurentiis visto il contratto in scadenza nel 2021 e un rinnovo difficile dopo la conferma di Mertens. Milik troverebbe a Milano un posto da titolare, status che non ha nel Napoli dell'ex Gattuso. Gli azzurri lo valuterebbero non meno di 40 milioni di euro e nell'operazione potrebbe anche rientrare il cartellino di Calhanoglu, giocatore stimato da 'Ringhio' ed elemento basilare del suo Milan fino alla scorsa stagione. In lizza per raccogliere l'eredità di Ibrahimovic non tramonta però neanche l'ipotesi Jovic, ai ferri corti con il Real Madrid e sui c'è il forte interesse del Napoli proprio per sostituire Milik.