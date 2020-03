CALCIOMERCATO INTER TOLISSO / L'Inter non si ferma ad Eriksen a centrocampo. Antonio Conte ha richiesto un altro rinforzo di spessore in mediana per la prossima estate alla proprietà.

Una ghiotta occasione per la società nerazzurra può essere rappresentata da Corentin, che in Germania danno ormai al passo d'addio con il

Calciomercato Inter, Tolisso per Conte: affare da 35 milioni

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' Tolisso è un obiettivo concreto di Marotta e Ausilio per luglio, con il Ds che già in passato aveva provato l'assalto al centrocampista prima del trasferimento dal Lione in Bundesliga. Tolisso è un profilo che ben si sposa con le alchimie di Conte e avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro. Un prezzo accessibile per l'Inter, un po' meno invece i 7 milioni netti a stagione che il 25enne campione del mondo percepisce in Baviera e che andranno ritoccati verso l'alto. Con il Bayern poi c'è in ballo pure il riscatto di Perisic, fissato intorno ai 20 milioni. Il club di Suning dovrà guadarsi inoltre dalla concorrenza: Tolisso piace ad Atletico Madrid e Manchester United e di recente è stato accostato anche a Juventus e Napoli in Serie A.