DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A ESERCITO / Prima Nazione al mondo per decessi da Coronavirus, l'Italia ragiona su come proseguire la sua lotta alla pandemia in atto. Fuori dalle abitazioni, nonostante i provvedimenti del Governo e le svariate raccomandazioni, sembrano esserci ancora troppe persone, fattore che ha spinto alcune regioni a schierare l'esercito in strada. Il mondo del calcio, intanto, monitora la situazione ragionando sulla ripresa degli allenamenti e sui danni economici: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

23.15 - Nel Regno Unito salgono a 184 le vittime da Coronavirus accertate.

22.35 - Al tabloid britannico 'Telegraph' l'attaccante del West Bromwich Albion Charlie Austin annuncia di essere risultato positivo al Coronavirus.

21.30 - Il Governo ha emesso un'ordinanza valida su tutto il territorio nazionale. Ecco le nuove misure restrittive.

19.55 - Proseguono le donazioni di società e calciatori. Contributo di 100mila euro di Romelu Lukaku all'ospedale San Raffaele di Milano.

19.00 - UFFICIALE: Casa Milan e Centri Sportivi di allenamento Milanello e Vismara chiusi almeno fino al 3 aprile. Gazidis: "Il calcio tornerà non prima che questa emergenza mondiale sia risolta".

18.30 - Sospeso il patto di Stabilità: la UE ha attivato la clausola di salvaguardia.

18.15 - Il consueto bollettino quotidiano della Protezione Civile: i deceduti sono 627 in più, i contagi aumentano di 5986 unità.

17.39 - Bollettino della Regione Lazio: sono 1008 i casi positivi al COVID19. Di questi, 328 sono in isolamento domiciliare, 537 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 47 sono ricoverati in terapia intensiva, 43 sono deceduti e 53 guariti.

17.30 - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook ha ribadito l'invito a rispettare le disposizioni governative e restare a casa: "Lo ribadisco ancora una volta: bisogna rimanere a casa. Dobbiamo rispettare le regole e più qualcuno sarà irresponsabile, più metteremo altre norme ferree e stringenti. Perché il sacrifico di medici, infermieri e forze dell’ordine non deve essere vano e sinceramente non può essere compromesso da qualcuno che porta fuori il cane 10 volte al giorno o va a fare jogging dopo che non ha mosso un dito per una vita intera! Quando c’è di mezzo la salute dei nostri cittadini dobbiamo essere categorici. Chiedo il massimo impegno a tutti gli italiani, nessuno escluso. Non fermiamoci, non bisogna abbassare la guardia. Lo Stato ha il dovere di reagire alla irresponsabilità di alcuni cittadini".

17.15 - Anche New York chiude tutto: il sindaco Andrew Cuomo ha annunciato che "lo Stato di New York si mette in pausa" e che resteranno funzionanti soltanto negozi e servizi essenziali.

17.00 - Ecco il nuovo bollettino anche de La Regione Sicilia: "Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola, aggiornati alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

In totale sono 408 i casi positivi registrati dall'inizio, ma attualmente ne risultano 379 perché 25 sono già guariti e 4 deceduti. Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 29; Caltanissetta, 17; Catania, 156; Enna, 22; Messina, 35; Palermo, 48; Ragusa, 6; Siracusa, 39; Trapani, 27.

16.40 - Nuovo bollettino della Regione Campania: e, il totale dei positivi sale a 749 su 3.845 tamponi di cui 416 nella provincia di Napoli, 115 nella provincia di Salerno, 97 nella provincia di Avellino, 96 nella provincia di Caserta e 8 nella provincia di Benevento, Altri 17 sono in fase di verifica da parte delle Asl. Il numero dei deceduti sale a 17, 30 i guariti.

15.42 - Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca annuncia nuove restrizioni e dichiara: "Entro fine marzo avremo 1500 contagi in Campania, a inizio aprile saranno 3000. Ci sono ragazzi che si laureano, mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe fare una festa.

Mandiamo i carabinieri, ma mandiamoli con i lanciafiamme".

15.20 - Il Presidente de La Regione Lombardia, Fontana, ha annunciato nuove restrizioni: "Concorderemo con i sindaci un documento che verrà mandato come richieste al governo". Limitazioni all'attività fisica e non solo.

15.00 - Fonti di Palazzo Chigi precisano: non ci sarà alcuna chiusura di supermercati, ipermercati e negozi di genere alimentari non chiuderanno nel weekend.

14.30 - Damiano Tommasi in una lunga intervista a 'Il Messaggero': "Si chiudono le scuole, si può chiudere un campionato o più di uno. Molti presidenti sono come i musicisti del Titanic, che continuano a suonare mentre la nave affonda".

13.55 | È attesa per oggi una nuova stretta da parte del Governo alle misure restrittive per il contrasto del contagio da coronavirus: si va verso lo stop all'attività fisica all'aperto, ma non solo.

13.53 | Deceduta una cassiera di un market di Brescia: il negozio è stato chiuso al pubbico per la sanificazione dei locali.

13.31 | Francia, rissa in un supermercato parigino per gli ultimi barattoli di Nutella.

12.50 | Il capo della Protezione Civile, Borrelli, ha parlato dell'arrivo del picco di contagi da coronavirus in Italia: QUI le sue parole.

12.35 | Il consueto bollettino dell'Istituto Spallanzani di Roma: 211 positivi al coronavirus. Di questi, 19 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi, in totale, sono 324.

12.10 | Thiago Silva, difensore del Paris Saint Germain ed ex Milan, attacca duramente il governo francese sottolineando la mancanza di reattività da parte del presidente Macron ad intervenire per contenere l'emergenza sanitaria del coronavirus (CLICCA QUI)

10.50 - Isolato anche l'Istituto Figlie di San Camillo di via Anagnina a Grottaferrata. 40 suore sono risultate positive, una è stata ricoverata. Oggi confermati casi sospetti fin da ieri.

10.48 - E' stato isolato l'Istituto della Congregazione delle suore angeliche di San Paolo, in Via Casilina. Su 21 suore che compongono la comunità, 19 sono risultate positive.

ORE 10.30 - Il Governatore della Lombardia Fontana conferma la richiesta presentata al Governo e al Presidente della Repubblica Mattarella sulla presenza dell'esercito in strada: "Credo che l'esercito in Lombardia sia necessario. La presenza di militari ha un grande effetto dissuasivo - le parole di Fontana a 'Mattino 5' - Uno magari, prima di scendere in strada, se vede passare una pattuglia dell'esercito ha qualche ripensamento".

ORE 9.55 - Serie A, Galliani fa la sua proposta per il problema ingaggi: "Mi assumo la paternità della proposta e lascio che sia un giornale autorevole come il suo a diffonderla: ci si affidi alla migliore società di revisione del mondo, autonoma e indipendente, e le si chieda nei tempi corretti di fare la conta dei danni. Sulla base delle sue conclusioni si potrà stabilire il taglio dei compensi, magari prevedendo dei premi sulle stagioni successive. Serve un arbitrato. Il calcio perderà alla fine il 5, il 10, il 15? E il taglio dovrà essere del 5, del 10 o del 15".

ORE 8.50 - Positiva al Covid-19 anche Itziar Ituño, attrice de 'La Casa di Carta': "Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli".

ORE 8.20 - Tramite un post sulle pagine social ufficiali, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha annunciato l'arrivo di alcuni contingenti dell'Esercito per affiancare le Forze dell'Ordine. Militari in campo anche in Sicilia, mentre la Lombardia chiede misure ancora più restrittive.

ORE 8.00 - Spaccatura in Serie A sulla ripresa degli allenamenti: la mediazione su cui si può lavorare sarebbe quella di permettere il via al lavoro individuale dal 4 aprile e, poi, ricominciare con schemi e partitelle dal 13 aprile.

ORE 7.30 - Stando all'ultimo bollettino di ieri, nel nostro Paese si contano ora 33.190 malati di coronavirus. Il numero complessivo dei contagiati ha raggiunto i 41.035: i guariti sono 4.440, i decessi sono 3.405.