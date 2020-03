Verona, tragedia per Emmanuel Badu: è morta la sorella Hagar

VERONA BADU TRAGEDIA / Lutto nel Verona: è scomparsa, in tragiche circostanze, la sorella del centrocampista gialloblù Emmanuel Badu. A dare l'annuncio il club scaligero, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter: "Hellas Verona FC esprime i sensi del più profondo cordoglio e della più affettuosa vicinanza ad Emmanuel Badu per la scomparsa, in tragiche circostanze, della sorella Hagar". Anche l'Udinese ha dedicato un messaggio al suo ex calciatore: "La famiglia dell’Udinese Calcio si stringe attorno ad Emmanuel Badu per la tragica scomparsa della sorella".

Secondo i media ghanesi, la donna sarebbe stata ferita a morte da un colpo d'arma da fuoco sparato a distanza ravvicinata. Il fatto è accaduto nella città di

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, parla Marchisio: "State a casa! Giusto spostare l'Europeo"

Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: stop prolungato per la Premier League