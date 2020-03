CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA CHELSEA / L'esplosione di Jeremie Boga con la maglia del Sassuolo ha fatto accendere i radar di diversi club sull'esterno ivoriano. Tante le società che in Serie A sono interessate al 23enne che in questa stagione ha disputato 24 partite, realizzando 8 gol e 4 assist.

Numeri che sono piaciuti ache hanno messo gli occhi sul calciatore: i due club italiani dovranno vedersela però con il Chelsea che vanta un'opzione di riacquisto che potrebbe spegnere le speranze dei club italiani.

A far crescere di concretezza questa ipotesi ci pensa lo stesso Boga con un'intervista a 'The Athletic' nel quale parla proprio del possibile ritorno ai 'Blues': "Trasferirmi in Italia, in Serie A, è stata la scelta migliore. Quando ero al Chelsea avevo davanti Willian, Hazard e Pedro; quando c'era Mourinho, c'era Salah. Tanti esterni forti, perciò nella mia testa c'era l'idea che se non avessi avuto spazio per giocare, sarei andato in prestito per migliorare e poi tornare un giorno".

Boga racconta anche della sua esperienza al Sassuolo: "E' un top club per i ragazzi che vogliono avere spazio per giocare o una squadra per mettersi in mostra: è la società perfetta". Infine, sulla sua mania per il dribbling: "Con gli anni sono migliorati: se ho tre avversari addosso cerca il passaggio o un uno-due. Se ne ho davanti uno solo però vado con il dribbling".