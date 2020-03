Coronavirus, Commisso: "Alla Fiorentina nessuno è in pericolo di vita"

CORONAVIRUS COMMISSO FIORENTINA / Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di 'Radio Bruno Toscana' del momento del suo club durante l'emergenza coronavirus: "Aiutare Firenze per me è un dovere, non un favore. La figlia di un nostro fisioterapista è al Meyer, al Torregalli c'è un altro fisioterapista e a Santa Maria Nuova un preparatore atletico. Nessuno è in pericolo di vita".

SQUADRA - "Ho parlato con i giocatori che hanno preso il virus e mi hanno rassicurato.

A Firenze c'è mio figlio, che non può uscire dalla sua camera d'albergo".

EMERGENZA - "Non capisco cosa accade in Italia, che ha più morti che in Cina. Forse l'errore è che non ci sono ospedali specializzati, ma spero che presto arriveremo al punto di stare meglio, come accaduto in Corea e Cina".

