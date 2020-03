Calciomercato Inter, a Barcellona convinti: per Lautaro arriva lo sconto

CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO / Il Barcellona continua ad avere in testa alla sua lista di obiettivi Lautaro Martinez. L'argentino si può liberare versando i 111 milioni di euro della sua clausola rescissoria, valida nei primi 15 giorni di luglio. Un'operazione diventata ormai prioritaria per la dirigenza azulgrana, che secondo 'AS' però si attende uno sconto importante nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, gli aggiornamenti sul futuro di Lautaro

I catalani, infatti, non possono permettersi un investimento del genere, visto il momento complesso che già soffrivano le sue casse e che, inevitabilmente, si acuirà con l'emergenza coronavirus.

Fonti del Barça si sono dette convinte che i prezzi in sede di mercato, "obbligatoriamente" saranno visti al ribasso e, proprio per questo, sperano di poter strappare l'argentino all'Inter per una cifra inferiore ai 111 milioni della clausola. L'idea di acquistarlo ormai è fuori discussione, serve però uno sconto: vedremo se Marotta, che in passato non ha chiuso le porte alla cessione, sarà disposto a negoziare.

