Formula 1, UFFICIALE: cancellato il GP di Monaco

FORMULA 1 GP MONACO CORONAVIRUS / Prima rinviato, insieme ai Gp di Spagna e Olanda, poi definitivamente cancellato: il Mondiale di Formula 1 2020 non farà tappa a Monaco, da sempre uno dei circuiti più affascinante dell'intero campionato iridato.

Dopo il rinvio disposto dalla Fia, l'Automobile Club di Monaco ha comunicato che la gara - in programma dal 21 al 24 maggio - sarà annullata per l'emergenza: "L'attuale situazione relativa alla pandemia mondiale e al suo sconosciuto percorso di evoluzione, la mancanza di comprensione dell'impatto sul campionato mondiale l'incertezza riguardo alla partecipazione delle scuderie, le conseguenze delle diverse misure di confinamento adottate da vari governi in tutto il mondo, le restrizioni transfrontaliere per l'accesso al Principato di Monaco, la pressione su tutte le imprese coinvolte, l'indisponibilità della forza lavoro e dei volontari indispensabili (oltre 1500) per il successo inducono a dire che la situazione non è più sostenibile".