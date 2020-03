CALCIOMERCATO NAPOLI SANTAMARIA / Sul taccuino di diversi club europei, Baptiste Santamaria è accostato da tempo anche al Napoli. Il suo agente Yvan La Mee ha parlato di lui e del suo futuro intervenendo a 'Radio Marte': "Speriamo che il prossimo anno possa essere in Italia, Inghilterra o Spagna, tre campionati in cui è ricercato. L'Angers è una sorta di Udinese: fa buone operazioni e sa monetizzare.

Il prezzo si aggira sui 15-20 milioni, una cifra buona se paragonata alla valutazione di centrocampista del suo livello in Italia, come Pulgar, Castrovilli e Mandragora. Le opinioni si discutono, le statistiche no e quelle di Wyscout lo indicano come il miglior centrocampista difensivo del campionato francese". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Il procuratore entra poi nel dettaglio: "Il Napoli lo conosco bene. Giuntoli è una persona molto competente e conosce bene Baptiste, così come lo scout Micheli. A gennaio non era possibile pensare ad un'uscita, in estate andrà via di sicuro. Santamaria fa il centrale ma nasce trequartista e per una vita ha fatto anche la mezzala. Può fare un po' tutti i ruoli a centrocampo, sia a 3 che a 2. Bisogna solo vedere cosa succede in questo calciomercato, sarà complicato per tutti dopo l’emergenza Covid19. Ora Santamaria deve fare il salto di qualità, la sua ambizione è andare in Nazionale. Napoli è una società di livello mondiale, ha tradizione ed è abituata a giocare la Champions: speriamo ci sia questa possibilità".