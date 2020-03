JUVENTUS MACCARI BONUCCI CORONAVIRUS / Momento particolare per tutto il mondo con l'emergenza bche si sta diffondendo in diversi Paesi. L'Italia, purtroppo, è in prima linea da questo punto di vista: è di oggi la notizia che il numero di decessi nel nostro Paese ha superato quello della Cina, un triste primato che non fa certo piacere.

Tra chi vive questa situazione anche i calciatori della Serie A, anche loro costretti in casa. Per alcuni, è il caso di quelli della Juventus, c'è da fare i conti anche con l'attesa per i risultati del tampone dopo la positività di Rugani e Matuidi.

A parlarne è Martina, la moglie di Leonardo, che in una diretta su 'Instagram' ha voluto precisare la situazione del marito: "Stiamo aspettando ancora i risultati del tampone di Leo ma stiamo bene: nessuno di noi ha i sintomi del virus per il momento, incrociamo le dita". Alle insistenze degli utenti che chiedono spiegazione, la moglie del difensore bianconeri risponde: "Credete che farei le dirette che Leonardo stesse male?"

Intanto in casa Juventus c'è da registrare il ritorno nei rispettivi paesi di Higuain, Pjanic e Khedira: per tutti tampone negativo con la società che ha concesso il permesso di allontanarsi per ricongiungersi con i propri cari.

