Coronavirus, Jovic chiede scusa ma rischia la denuncia: l'attacco del Premier

JOVIC SCUSE REAL MADRID / Luka Jovic è stato protagonista della notizia del giorno in Serbia, dove era volato una settimana fa con l'ok del Real Madrid dopo essere risultato negativo al test del coronavirus. L'attaccante, secondo i media locali, sarebbe stato avvistato per le strade di Belgrado, festeggiando il compleanno della sua ragazza. Il giocatore ha voluto dare la sua versione attraverso Instagram: "Mi dispiace che si parli di me in un momento come questo: a Madrid il mio test del COVID-19 è stato negativo e per questo ho deciso di spostarmi in Serbia, in modo di essere vicino alla mia famiglia".

Coronavirus, Jovic e Ninkovic attaccati dal premier serbo

L'attaccante, aggiungendo nuovi dettagli alla vicenda, ha criticato le istituzioni locali: "Quando sono arrivato in Serbia, mi hanno fatto il test ed è risultato negativo. Mi dispiace che alcune persone non abbiano fatto il loro dovere dandomi istruzioni concrete su come avrei dovuto comportarmi durante il mio isolamento.

In Spagna è permesso fare la spesa, qui no. Chiedo scusa se ho fatto male o messo qualcuno in pericolo". Jovic, che era già in isolamento come tutti i giocatori del Real Madrid, avrebbe dovuto mantenere un'assoluta quarantena come tutti i cittadini che arrivano in Serbia da Spagna, Italia e Francia. Il presidente, parlando di Jovic e di, che ha vissuto una situazione simile, ha affermato: "Si trovano uno in hotel e l'altro in casa, se uno dei due esce di casa sarà arrestato. La nostra gente è più importante dei loro milioni". Il giocatore rischia una denuncia penale, come confermato dai media locali.

