CALCIOMERCATO LAZIO ESCALANTE / In attesa che si apra ufficialmente il calciomercato, la Lazio avrebbe già piazzato il suo primo colpo. Si tratta di Gonzalo Escalante, centrocampista argentino, che a fine stagione lascerà l'Eibar. Il club biancoceleste è pronto ad accoglierlo, ma intanto il giocatore, intervistato dal quotidiano 'Olé', ha glissato su un eventuale arrivo nella capitale: "Al momento ho un contratto con l'Eibar. Non resterò e sto valutando le varie opzioni. L'interesse della Lazio mi fa sicuramente tanto piacere.

E' un onore ed una sensazione incredibile che il mio nome possa essere accostato ad un club tanto importante e di così alto livello".

Il giocatore però ha lasciato intuire che un arrivo a Roma sia davvero possibile: "La mia volontà è di continuare a giocare in Europa. Credo sia arrivato il momento di fare il salto. Sono molto cresciuto in queste stagioni". Chiuse le porte dunque, almeno per il momento, al Boca Juniors: "E' il club del mio cuore, mi piacerebbe certamente tornare, ma non adesso. Spero che però possa accadere in futuro".