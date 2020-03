Coronavirus, il Dalian Yifang di Benitez lascia la Spagna: è tornato in Cina

CORONAVIRUS BENITEZ RITORNO CINA DALIAN YIFANG / La Cina sta tornando progressivamente alla normalità dopo la grave emergenza coronavirus, che ora sta invece mettendo in ginocchio l'Europa. Anche il calcio pian piano riprenderà e una dimostrazione è il ritorno di del Dalian Yifang in patria.

La squadra allenata da Rafaha lasciato la, dove stava svolgendo la preparazione precampionato ed è rimasta per diverse settimane in isolamento. Come riporta il 'Daily Mail', il club cinese dovrà osservare altri 14 giorni di quarantena in cui potrà tornare anche ad allenarsi, visto che nel centro sportivo è stata istituita una struttura apposita. "Sono felice di essere tornato, sto bene", ha detto il tecnico spagnolo ex Napoli. La Cina, al momento, è più sicura della Spagna.