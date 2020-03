ATLETICO MADRID THOMAS SIMEONE / Grande protagonista nella vittoria ad Anfield contro il Liverpool, Thomas Partey sembra sempre più al centro del progetto di Diego Simeone. E il centrocampista ghanese, che è sotto contratto con l'Atletico Madrid sino al giugno 2023, potrebbe, oltre a rinnovare il proprio accordo, anche vedere una nuova clausola rescissoria all'interno del proprio contratto.

Attualmente il valore della clausola è di 50 milioni di euro, ma stando a quanto riportato da 'Goal.com', il valore potrebbe raddoppiare. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Sono infatti in corso colloqui sia per estendere il contratto al centrocampista classe 1993, sia per aumentare la cifra della clausola e portarla ad un valore di tre cifre: 100 milioni di euro.