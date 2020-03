CORONAVIRUS CINA ITALIA DECESSI BORRELLI / Sono 3.405 i decessi in Italia per Coronavirus. Il numero delle vittime in Italia ha superato quelle della Cina, dove i decessi fino ad ora registrati sono 3.245. Rispetto a ieri è da constatare un aumento di 427.

Sono invece 13 i medici morti per aver contratto il Covid-19. Il dato è stato reso noto dal commissario per l'emergenza Angelonell'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa alla Protezione Civile. In terapia intensiva si trovano invece 2.498 pazienti