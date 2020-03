Calciomercato Juventus e Napoli, Tolisso sempre più ai saluti

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI TOLISSO BAYERN MONACO / Con la maglia del Bayern Monaco ha fino ad ora totalizzato 24 presenze stagionali. Il futuro di Corentin Tolisso pare però essere sempre più lontano dal club bavarese.

Il centrocampista francese, campione del mondo con la nazionale transalpina nel 2018, pare infatti tra i principali candidati ad una partenza in estate. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Lo sottolinea 'Bild Sport', che afferma come il franco-togolese sia tra i nomi più papabili tra coloro che possono cambiare maglia. Tolisso è un profilo gradito da diversi club e il Bayern lo metterebbe in vendita con l'obiettivo di abbassare il proprio monte ingaggi. Il giocatore piace molto ad Atletico Madrid, Manchester United ed Arsenal, ma anche in Serie A, in particolare a Juventus e Napoli. Per bianconeri e partenopei un segnale importante quello che arriva da Monaco, ma la concorrenza non manca: bisogna cercare di essere tempestivi.