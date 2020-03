GRAN PREMIO FORMULA UNO OLANDA SPAGNA MONACO RINVIO / L'emergenza coronavirus continua a fa registrare rinvii e cancellazioni. Non solo calcio, tennis e basket. Sul sito ufficiale della Formula 1 è stato comunicato il rinvio di tre Gran Premi: parliamo di quello d'Olanda, quello di Spagna e quello di Monaco.

Un ulteriore slittamento che segue l'annullamento del GP d'apertura ine del rinvio di quello in. Ilsi sarebbe dovuto svolgere nel weekend 1-3 maggio, quello spagnolo la settimana successiva e quello di Montecarlo il 21-24 maggio. "Tutte le parti studieranno il modo per arrivare ad altre date in cui correre durante l'anno. La FIA si aspetta di poter cominciare la stagione 2020 non appena sarà sicuro farlo dopo maggio", recita il comunicato.